В Прикамье мужчина сломал ребро при падении в строительную траншею
Жители Лысьвы сообщили в соцсетях о том, что в строительную траншею упал мужчина. Пострадавшего доставали сотрудники экстренных служб. К счастью, мужчина остался жив. Очевидцы вызвали «Скорую помощь». По предварительной информации, мужчина получил травму головы и перелом ребра.С травмами врачи отправили его в больницу.
По сообщению местных жителей, рядом с траншеей нет ограждений.
- Там нет перил, только сетка, если навалиться на неё, то любой упадёт, - пишут местные в социальных сетях.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 5-летний ребенок провалился в открытый люк. В центре Перми на улице Пермской 24 июня произошло ЧП - 5-летний ребенок провалился в открытый люк и получил травмы. Как сообщили в пресс-службе «скорой помощи» малыш шел с мамой за руку, но женщина не смогла удержать мальчика. Он упал в открытый люк.
ИСТОЧНИК KP.RU