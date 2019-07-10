2019-07-10T06:41:38+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина сломал ребро при падении в строительную траншею

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП ЛысьваФото: ЧП Лысьва
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Жители Лысьвы сообщили в соцсетях о том, что в строительную траншею упал мужчина. Пострадавшего доставали сотрудники экстренных служб. К счастью, мужчина остался жив. Очевидцы вызвали «Скорую помощь». По предварительной информации, мужчина получил травму головы и перелом ребра.С травмами врачи отправили его в больницу.

По сообщению местных жителей, рядом с траншеей нет ограждений.

- Там нет перил, только сетка, если навалиться на неё, то любой упадёт, - пишут местные в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 5-летний ребенок провалился в открытый люк. В центре Перми на улице Пермской 24 июня произошло ЧП - 5-летний ребенок провалился в открытый люк и получил травмы. Как сообщили в пресс-службе «скорой помощи» малыш шел с мамой за руку, но женщина не смогла удержать мальчика. Он упал в открытый люк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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