В Перми 5-летний ребенок провалился в открытый люк

СЕГОДНЯ 07:19 2019-06-25T07:22:28+03:00

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В центре Перми на улице Пермской 24 июня произошло ЧП - 5-летний ребенок провалился в открытый люк и получил травмы. Как сообщили в пресс-службе «скорой помощи» малыш шел с мамой за руку, но женщина не смогла удержать мальчика. Он упал в открытый люк.

Малыша помогли достать прохожие. Ребенка осмотрели врачи частной клиники, которая находилась поблизости. Медики вызвали «скорую помощь» и отправили малыша в детскую клиническую больницу.

- По предварительным данным, у ребенка сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что совсем недавно в открытый люк упал 7-летний мальчик. В День защиты детей в микрорайоне Заостровка произошло ЧП. 7-летний мальчик наступил на люк колодца, тот встал вертикально, и ребенок застрял в получившемся отверстии. К счастью, рядом находился его отец. Он вытащил ребенка и повез его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU