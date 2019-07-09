2019-07-09T15:19:15+03:00
Общество

МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и град

Порывы ветра могут достигать 20 м/с
Лилия Абибулаева
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Перми и крае ожидаются неблагоприятные погодные условия. В во вторник и в среду, на территории края ожидают сильный ветер, дожди и град. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем южный, юго-западный 5-10 м/с, днем при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, днем 19-24 градусов.

- МЧС рекомендует: уходя из дома, закрывайте окна, выключайте электроприборы, - сообщили в ведомстве. - Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Берегите тепло в ваших домах, для обогрева помещений используйте исправные электроприборы, которые отключайте при уходе. Не используйте для обогрева газовое оборудование.

Напомним, ранее мы писали о том, чего пермякам ждать от погожы в июле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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