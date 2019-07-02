Погода на июль 2019 в Перми: месяц будет дождливым и теплым

В ГИС-Центре ПГНИУ рассказали о погоде на июль 2019 в Перми. В целом температура ожидается близкой к норме - на 2 градуса холоднее, чем в прошлом июле.

- Первые три дня месяца во многих районах края выпадет более половины месячной нормы осадков, - говорят синоптики. - В последующие дни также вероятны кратковременные дожди. Поэтому к середине месяца в некоторых районах выпадет месячная норма осадков.

Но в общем первая и вторая недели июля 2019 в Перми будут близкими к норме по температуре. В период 4-10 июля днем ожидается температура до 24 градусов, ночью - до 15 градусов.8 июля вероятно потепление до 27 градусов.

- На третьей неделе июля снова возможны дожди, но ожидается теплая погода, как и на четвертой неделе, - сообщили синоптики. - Количество осадков в среднем может составить в полтора раза больше месячной нормы. Возможны небольшие колебания температуры, вероятность сильных похолоданий невысока. В то же время нет предпосылок и для установления жаркой погоды. Возможно, относительная жара придет в середине июля.