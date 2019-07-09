2019-07-09T13:35:02+03:00
Происшествия

«Ехали в свадебное путешествие». В Краснодарском крае автобус с туристами из Перми врезался в грузовик

В ДТП пострадали 7 человек
Елена КОНОВА
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Автобус, попавший в аварию. Фото Вольдемара Э.Автобус, попавший в аварию. Фото Вольдемара Э.
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- Вот такое свадебное путешествие, - говорит Вольдемар, один из пассажиров автобуса, который ночью попал в аварию на Кубани.

Вольдемар с супругой Юлией не так давно стали мужем и женой, и теперь отправились на море, в свадебное путешествие. Автобус вез молодоженов и еще десятки туристов из Перми на Черное море. В ночь на 9 июля автобус попал в ДТП.

- По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом», который ехал впереди него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В результате пострадали 7 человек, трое из которых - дети. Госпитализировать никого не стали, оказали помощь на месте.

Сейчас все туристы уже отдыхают на море, но воспоминания остались неприятные - у некоторых есть ушибы, царапины, кто-то даже нос разбил.

- Скорее всего, вместе со всеми обратимся в суд с коллективным иском, - добавил Вольдемар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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