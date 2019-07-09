«На людей лился кипяток». Что рассказывает пассажирка автобуса из Перми, попавшего в аварию на Кубани

- Мы проснулись от удара, у меня из носа побежала кровь, - рассказывает Юлия.

Пермячка отправилась в отпуск на море вместе со своей 10-летней дочкой и 11-летним племянником. Ехать они решили на автобусе. Вплоть до Краснодарского края все было хорошо, без происшествий. Но около 12 ночи автобус с туристами столкнулся с грузовиком.

- К счастью, моя дочка в тот момент лежала у меня на коленках, так что она не пострадала, - говорит Юлия. - Сработал материнский инстинкт, видимо. Племянник тоже в порядке - только коленкой ушибся. А вот некоторым пришлось совсем плохо - три человека получили ожоги. Они как раз ехали у туалета, рядом с которым стоял чайник с кипятком. Во время столкновения он опрокинулся, и горячая вода ошпарила пассажиров. Еще несколько получили царапины от лобового стекла - оно разбилось.

«Мы проснулись от страшного удара, у меня из носа побежала кровь»,- пострадавшие в ДТП на Кубани рассказали, что происходило в автобусе после столкновения с грузовиком 00:00 00:00

В салоне все вещи попадали с полок. Фото Юлии Шиловой

Как рассказывает Юлия, многие туристы получили синяки, ссадины, небольшие травмы. Всего, по официальным данным, в аварии пострадали 7 человек, среди которых - 3 детей.

- У водителей даже аптечек не было, - возмущается Юлия. - Нас осмотрели медики «скорой», но все попутчики от госпитализации отказались - все-таки, отдыхать приехали. Позже нас забрал другой автобус и «докинул» до столовой.

Через некоторое время за туристами приехал третий автобус, который уже довез всех на море, по пути делая остановки в Анапе, Геленджике и Витязево.

- Даже не знаю, как теперь с разбитым носом на море фотографироваться, - шутит Юлия. - Мы все обменялись телефонами, думаем писать коллективный иск в суд.

Между тем, полиция проводит проверку по факту ДТП.

- По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом», который ехал впереди него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Обстоятельства аварии выясняются.