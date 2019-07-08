2019-07-08T14:27:07+03:00
Происшествия

«Выносил на руках». В Прикамье мужчина спас пятерых человек из горящего дома

Люди спали и ничего не подозревали
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В субботу, 6 июля, в жилом доме в дереве Ярино произошел пожар, но к счастью, никто не пострадал. Жильцов спас местный житель.

Житель Пермского края собирался домой из кафе, но в этот вечер ему суждено было стать героем. Мужчина увидел, что у дома напротив кафе горит крыша. Он не стал дожидаться пожарных, а несмотря на опасность, бросился в огонь. Оказалось, что жильцы дома спали и ничего не подозревали. 30-летний герой стал стучаться в дверь. Удалось разбудить одного жильца. Он вышел самостоятельно, остальных пришлось выносить на руках.

В тушении принимали участие 13 человек личного состава 5 единиц техники. Предварительная причина пожара. Предварительная причина пожара – неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. Проверка по факту пожара продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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