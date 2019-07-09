Пермские приставы задержали иностранных болельщиков, оставшихся после Чемпионата мира по футболу

СЕГОДНЯ 11:54 2019-07-09T11:54:19+03:00

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Приехав в 2018 году на Чемпионат мира по футболу, жители Китая решили задержаться в России. Осесть они решили на территории Пермского края. Найти нелегалов удалось только спустя год.

- Перебравшись в культурную столицу Урала, пятеро азиатов намеревались основательно обжиться на пермской земле. Однако оформление документов, позволяющих иностранцам легально пребывать на территории Российской Федерации, не входило в их планы, - сообщили в пресс-службе по Пермскому краю.

Сотрудники полиции нашли мигрантов, а судебные приставы отправили их в город, с которой начались приключения китайцев в России.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с начала года приставы отправили на родину 152 нелегала. Управление судебных приставов по Пермскому краю подвело итоги работы с нелегальными мигрантами за прошлый год. Согласно статистике, Пермь пользуется популярностью не только у жителей стран ближнего зарубежья, но и у уроженцев Китая, Кореи и даже Нигерии.

ИСТОЧНИК KP.RU