В Перми с начала приставы отправили на родину 152 нелегала
Управление судебных приставов по Пермскому краю подвело итоги работы с нелегальными мигрантами за прошлый год. Согласно статистике, Пермь пользуется популярностью не только у жителей стран ближнего зарубежья, но и у уроженцев Китая, Кореи и даже Нигерии.
За полгода пермские судебные приставы принудительно отправили на родину граждан Казахстана, Армении, Молдовы, Украины, Беларуси, Таджикистана,Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, а также жителей Китая, КНДР и Нигерии.
- Жительницы далекой африканской страны были доставлены до пункта пропуска через Государственную границу РФ в марте текущего года. Иностранки подозревались в причастности к занятию проституцией, за что и были задержаны сотрудниками полиции. В ходе проверки документов выяснилось, что все они проживали в Перми нелегально, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.
Всего за пределы России были отправлены 152 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU