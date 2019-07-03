2019-07-03T10:11:55+03:00
Общество

В Перми с начала приставы отправили на родину 152 нелегала

Это выходцы из 12 стран
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Управление судебных приставов по Пермскому краю подвело итоги работы с нелегальными мигрантами за прошлый год. Согласно статистике, Пермь пользуется популярностью не только у жителей стран ближнего зарубежья, но и у уроженцев Китая, Кореи и даже Нигерии.

За полгода пермские судебные приставы принудительно отправили на родину граждан Казахстана, Армении, Молдовы, Украины, Беларуси, Таджикистана,Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана, а также жителей Китая, КНДР и Нигерии.

- Жительницы далекой африканской страны были доставлены до пункта пропуска через Государственную границу РФ в марте текущего года. Иностранки подозревались в причастности к занятию проституцией, за что и были задержаны сотрудниками полиции. В ходе проверки документов выяснилось, что все они проживали в Перми нелегально, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Всего за пределы России были отправлены 152 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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