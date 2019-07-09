2019-07-09T11:40:37+03:00
Общество

В Прикамье открылись аптеки под брендом «Магнита»

Всего открылось 7 пунктов
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Торговая сеть «Магнит» открывает аптеки под своим брендом. На данный момент аптечных пунктов с ярко-красной вывеской немного: пять в Перми и еще 2 в крае.

Как сообщает издание Business Class, в краевой столице купить лекарства в новой аптеке можно по адресам: улицы Тургенева, 17 и 35, Степана Разина, 32, Карпинского, 107 и Светлогорская, 15а. На территории Пермского края аптечные пункты «Магнит» открылись в Березниках и Верещагино.

Аптеки известного бренда начали появляться еще в 2017 году. Тогда первые пункты появились в Краснодарском крае, Ростовской области и Республике Адыгея.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончился ремонт на улице Глеба Успенского. Энергетики закончили ремонт на улице Глеба Успенского в Перми. На этом участке производилась замена теплосетей. В рамках летней ремонтной кампании заменено 400 метров тепломагистрали. Сейчас здесь продолжается благоустройство территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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