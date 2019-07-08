В Перми закончился ремонт на улице Глеба Успенского

СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-08T13:58:43+03:00

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Энергетики закончили ремонт на улице Глеба Успенского в Перми. На этом участке производилась замена теплосетей. В рамках летней ремонтной кампании заменено 400 метров тепломагистрали. Сейчас здесь продолжается благоустройство территории.

Надежная работа этого теплопровода обеспечивает подачу отопления и горячей воды для 200 тысяч жителей центра краевой столицы.

- Замена изношенных тепловых сетей необходима для надежной подачи теплоресурсов населению. Обновление тепломагистралей продолжается на ряде объектов – на улицах Газеты Звезда, 1-й Красноармейской, Луначарского, а также в Закамске. В планах энергетиков – достичь показателей 2018 года, когда в Перми было модернизировано 28 км теплосетей, на что было потрачено 600 млн рублей, – отметил технический директор-главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.

ИСТОЧНИК KP.RU