2019-07-09T10:52:52+03:00
Происшествия

В Перми со Стахановской дамбы упал подросток

Мальчик получил серьезные травмы
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В понедельник, 8 июля, в Дзержинском районе Перми произошел несчастный случай. 15-летний подросток упал со Стахановской дамбы.

Как сообщил источник близкий к ситуации, несовершеннолетний получил серьезные травмы. С переломом обеих ног и грудной клетки подростка отправили в больницу. Мальчик в тяжелом состоянии находится в МСЧ№9.

Обстоятельства происшествия не сообщаются.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми с 6 этажа многоэтажки упал рабочий. В воскресенье, 7 июля, в микрорайоне Гайва в Орджоникидзевском районе после падения с высоты погиб мужчина. Известно, что погибший производил ремонтные работы по благоустройству фасада. Мужчина работал без страховки. 7 июля в Орджоникидзевском районе Перми с 6 этажа девятиэтажного дома упал мужчина. На данный момент проводится проверка по факту происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия

ИСТОЧНИК KP.RU

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