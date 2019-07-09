2019-07-09T10:15:04+03:00
Происшествия

В Перми с 6 этажа многоэтажки упал рабочий

Мужчина ремонтировал фасад дома
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В воскресенье, 7 июля, в микрорайоне Гайва в Орджоникидзевском районе после падения с высоты погиб мужчина. Известно, что погибший производил ремонтные работы по благоустройству фасада. Мужчина работал без страховки.

- 7 июля в Орджоникидзевском районе Перми с 6 этажа девятиэтажного дома упал мужчина. На данный момент проводится проверка по факту происшествия. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в следственном отделе по Орджоникидзевскому району.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми со строящегося дома упал мужчина. В пятницу, 31 мая, в районе Красных казарм со строящегося дома выпал мужчина. Пользователи социальных сетей сообщили, что на стройке ЖК "Арсенал" произошло ЧП - с высоты упал мужчина. На место незамедлительно вызвали сотрудников полиции и врачей "скорой помощи". Очевидцы полагают, что рабочий не соблюдал технику безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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