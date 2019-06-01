В Перми со строящегося дома упал мужчина

СЕГОДНЯ 07:41 2019-06-01T07:50:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 31 мая, в районе Красных казарм со строящегося дома выпал мужчина. Пользователи социальных сетей сообщили, что на стройке ЖК "Арсенал" произошло ЧП - с высоты упал мужчина. На место незамедлительно вызвали сотрудников полиции и врачей "скорой помощи". Очевидцы полагают, что рабочий не соблюдал технику безопасности.

- На стройке на улице Татищева 8,около 15:30 произошло ЧП, - сообщают очевидцы в соцсетях. - Выпал человек примерно с 25 этажа дома. Стройку не остановили, но реанимация приехала быстро.

Несмотря на то, что врачи "скорой помощи" приехали быстро, мужчину спасти не удалось. От полученных травм он скончался на месте.

Напомним, ранее мы писали о том, что маленькая девочка выпала из машины во время ДТП в Прикамье. Ребенок получил тяжелые травмы. Ее доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU