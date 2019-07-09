2019-07-09T08:45:38+03:00
Происшествия

«Прятали симки в чайных пакетиках». В исправительную колонию в Прикамье пытались пронести запрещенные предметы

Их обнаружили при досмотре посылки
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУФСИН по Пермскому краюФото: ГУФСИН по Пермскому краю
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Жительница Пермского края пыталась передать знакомому, отбывающему наказание в исправительной колонии №35, запрещенные предметы. При досмотре посылки сотрудники уголовно-исполнительной системы обнаружили нарушение.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю, женщина спрятала сим-карты в чайных пакетиках.

В отношении гражданки, пытавшейся доставить запрещенные предметы, составлен протокол об административном правонарушении.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье задержали женщину, которая перевозила наркотики в волосах. Еще один сверток с зельем оперативники нашли в носке женщины. Оперативникам поступила информация о том, что 34-летняя жительница Чусового незаконно провозит в город и распространяет наркотики. На трассе Полазна-Чусовой полицейские задержали машину женщины.При личном досмотре у женщины обнаружены и изъяты два свертка с веществом бежевого цвета, один из которых она прятала в носке, а другой – в волосах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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