2019-07-09T08:49:17+03:00
Происшествия

Пострадали 7 человек: в Краснодарском крае автобус с туристами из Перми столкнулся с грузовиком

Среди пострадавших - трое детей
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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В ночь на 9 июля на трассе «Дон» в Краснодарском крае произошла авария с участием пассажирского автобуса и грузовика. Автобус следовал на море из Перми - перевозил туристов.

- По предварительным данным, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с «КАМАЗом», который ехал впереди него, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - В результате пострадали 7 человек, трое из которых - дети.

Все они отказались от госпитализации, помощь им оказали на месте. Сейчас туристов забрал уже другой автобус, пассажиры следуют по маршруту дальше. Полицейские проводят проверку по факту аварии.

Ранее мы рассказывали о том, что днем 29 июня автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 31-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Лада», в которой находилась семья с детьми. Пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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