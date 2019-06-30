2019-06-30T10:43:43+03:00
Происшествия

«Приезжали 7 бригад «скорых»». В Перми в ДТП пострадали шесть человек, двое из которых - маленькие дети

Четверо находятся в больницах города
Елена КОНОВА
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Фото из Instagram @chp_59Фото из Instagram @chp_59
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- Ужасная авария, на месте находились семь автомобилей «скорой помощи», три из которых - реанимация, - пишут в соцсетях. - Надеюсь, все будет хорошо.

На кадрах с места аварии, опубликованных в соцсетях, видно, что столкнувшиеся отечественные автомобили получили серьезные повреждения.

Как рассказали в пресс-службе краевой полиции, днем 29 июня по Восточному обходу в сторону улицы Фрунзе двигался автомобиль «Лада Калина», за рулем которого находился 31-летний мужчина. На первом километре дороги он, по предварительной информации, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Лада», в которой находилась семья с детьми.

- В результате аварии пострадали шесть человек, четверых из них отвезли в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю . - Среди них - двое детей, одному два годика, второму - 13 лет.

Также двоим оказана разовая помощь на месте аварии. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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