Территорию рядом с пермским зоопарком обработают от крыс

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-09T07:37:09+03:00

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В Ленинском районе Перми рядом с Пермским зоопарком проведут обработку от грызунов. Площадь, подлежащая дератизации, составит 14,8 га. Работы будет проводить МКУ Благоустройство Ленинского района» в несколько этапов до конца октября.

Планируют обработать участок набережной Камы и в радиусе до 500 метров от границ от границ зоопарка.

- Зоопарк является местом привлечения грызунов, так как там содержатся животные, и есть достаточное количество кормов, то есть зоопарк, с одной стороны, оттягивает грызунов от соседнего жилья. С другой стороны, в периоды размножения грызунов часть их может мигрировать из зоопарка на другие территории, - отмечают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прошла обработка подвалов от крыс и грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU