2019-07-09T07:37:09+03:00
Общество

Территорию рядом с пермским зоопарком обработают от крыс

Дератизация будет проходить до октября
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Перми рядом с Пермским зоопарком проведут обработку от грызунов. Площадь, подлежащая дератизации, составит 14,8 га. Работы будет проводить МКУ Благоустройство Ленинского района» в несколько этапов до конца октября.

Планируют обработать участок набережной Камы и в радиусе до 500 метров от границ от границ зоопарка.

- Зоопарк является местом привлечения грызунов, так как там содержатся животные, и есть достаточное количество кормов, то есть зоопарк, с одной стороны, оттягивает грызунов от соседнего жилья. С другой стороны, в периоды размножения грызунов часть их может мигрировать из зоопарка на другие территории, - отмечают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прошла обработка подвалов от крыс и грызунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми со Стахановской дамбы упал подросток
Пятеро пермяков вошли в число самых богатых российских чиновников и депутатов
В Перми с 6 этажа многоэтажки упал рабочий
«Сынуля - мамина копия». Пользователи социальных сетей поразились сходством Катерины Шпицы и ее сына
Клуб «Молот-Прикамья» изменил место тренировочных сборов
Администрация Перми увеличивает количество ярмарок, проводимых на территории города
Бывшего главу Усть-Качки осудили за незаконные премии
"Помогите ребятам". Подросткам, пострадавшим в ДТП в Прикамье, нужны доноры крови
В Прикамье почти неделю ищут 21-летнего парня с татуировкой совы
«Прятали симки в чайных пакетиках». В исправительную колонию в Прикамье пытались пронести запрещенные предметы
Пострадали 7 человек: в Краснодарском крае автобус с туристами из Перми столкнулся с грузовиком
В Перми пенсионерка попала под колеса «ГАЗели»
На выставку «Православная Русь» власти Прикамья выделят 500 тысяч рублей
Житель Перми угощал 6-летних девочек шоколадом, а потом показывал им порно
В Перми нашли пропавшую 22-летнюю девушку
В Перми пропала 22-летняя девушка
Чердынскому музею выделят дополнительное финансирование
«Уменьшить налог – стоит миллион». В Перми за мошенничество осудили замначальника отдела налоговой службы
«Ударили битой и отобрали золотые серьги». В Перми трое подростков напали на женщину
Невеста из Перми поборется за победу в телешоу «Четыре свадьбы»
«Врачи приезжают на свой страх и риск». Жители деревни в Прикамье боятся ступать на разрушенный мост
В Перми задержали мужчину за нападение на продавщицу
В Прикамье ссора отца с сыном закончилась поножовщиной