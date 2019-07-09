Территорию рядом с пермским зоопарком обработают от крыс
В Ленинском районе Перми рядом с Пермским зоопарком проведут обработку от грызунов. Площадь, подлежащая дератизации, составит 14,8 га. Работы будет проводить МКУ Благоустройство Ленинского района» в несколько этапов до конца октября.
Планируют обработать участок набережной Камы и в радиусе до 500 метров от границ от границ зоопарка.
- Зоопарк является местом привлечения грызунов, так как там содержатся животные, и есть достаточное количество кормов, то есть зоопарк, с одной стороны, оттягивает грызунов от соседнего жилья. С другой стороны, в периоды размножения грызунов часть их может мигрировать из зоопарка на другие территории, - отмечают специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми прошла обработка подвалов от крыс и грызунов.
ИСТОЧНИК KP.RU