2019-04-25T07:23:51+03:00
Общество

В Перми началась обработка помещений от грызунов

Мероприятие продлится с 20 апреля по 20 мая
Лилия Абибулаева
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Дератизации подлежат все муниципальные учреждения, управляющие компании, ТСЖ, садоводческие, дачные кооперативы. Также обработку от крыс проводят в жилых домах. Управляющим компаниям, ТСЖ, организациям и предприятиям необходимо перекрывать доступ грызунам в подвалы и к мусорокамерам жилых домов. Также региональным оператором ПК ГУП «Теплоэнерго» должен обеспечиваться своевременный вывоз бытовых отходов.

Дератизация уже прошла в некоторых домах Свердловского района.

Обработка проводится специализированными организациями, сотрудники которых прошли соответствующее обучение.

- При проведении обработки используются сертифицированные препараты, разрешенные к применению на территории Российской Федерации, - отмечает Александр Костарев, врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае. - Существует определённая утверждённая техника дератизационной обработки объектов от грызунов, препараты не могут просто разбрасываться на объектах или открытой территории.

Ядоприманки раскладываются так, чтобы их не заметил ни человек, ни домашние животные.

- Препарат рассчитан на грызунов, чей вес составляет 200-300 гр. Для них содержание яда в приманке смертельно, в отличие от домашних животных, чей вес составляет несколько килограмм, - подчеркивает Александр Костарев. - В то же время нужно не забывать соблюдать правила выгула своих четвероногих питомцев, которые должны гулять на поводке и в наморднике, чтобы исключить собирание различных пищевых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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