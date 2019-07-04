2019-07-04T14:28:31+03:00
Происшествия

В Прикамье два парня напали на мужчину с ножом

Злоумышленники похитили у мужчины 15 тысяч рублей
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В отдел полиции обратился 49-летний житель Краснокамска. Мужчина сообщил, что к нему подошли двое местных жителей и стали угрожать ножом. Молодые люди похитили у потерпевшего сотовый телефон, банковскую карту и 15 тысяч рублей наличными, после чего скрылись. Потерпевший смог описать нападавший.

По приметам сотрудники полиции по горячим следам задержали. Ими оказались 19 и 18-летние местные жители. Часть похищенного у них изъята.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Напомним, ранее писали о том, что в Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл. Угонщику дали условный срок. В Ординском районе Пермского края 27-летний местный житель дважды пытался угнать транспортные средства, но в обоих случаях потерпел неудачу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет
В Перми закончились поиски 40-летнего мужчины, который ушел из дома с черным рюкзаком
Ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми
Правительство России выделит 33, 4 миллиона рублей на развитие паллиативной помощи в Прикамье
В Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков
«За любовь и верность». В Перми наградили семьи, которые более 25 лет в браке
Житель Прикамья обиделся на жену друга и поджег гараж
Пермяки вышли на митинг против строительства приюта
В Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл
«Как феерично!». Зоя Бербер поделилась видео со Дня рождения дочки
Администрация Перми планирует протестировать казахстанские электробусы
Для 10,5 тысячи детей Соликамского, Красновишерского и Чердынского районов заработала новая поликлиника
В Перми наркоторговцев осудили на 13 лет строгого режима
В Перми 5-летний мальчик выпал из окна
"Увезли в больницу с травмами". В Перми два пассажира выпали из автобуса
В Перми прокуратура требует укрепить склон дома, «сползающего» в Егошиху
«Костяк команды готов». «Молот-Прикамья» сформировал новый состав
От укусов клещей в Прикамье пострадали 14 тысяч человек
Администрация Перми планирует объединить школы №25 и №72
Баскетбольный клуб «Парма» покинул Александр Винник
Житель Прикамья устроил ДТП, в котором пострадали два человека
Максим Решетников озвучил необходимость распределения средств на нацпроекты на три года вперед
В Перми 10-летний мальчик попал под колеса машины
В Перми 15-летняя школьница выпала из окна
В Перми закончились поиски 62-летней женщины, которая страдает потерей памяти
В Перми на улице Революции начинают монтировать трамвайные пути
МЧС предупреждает: В Прикамье ожидаются сильные ливни и туман
В середине июля на пермской эспланаде появятся сады