В Прикамье два парня напали на мужчину с ножом

СЕГОДНЯ 14:28 2019-07-04T14:28:31+03:00

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В отдел полиции обратился 49-летний житель Краснокамска. Мужчина сообщил, что к нему подошли двое местных жителей и стали угрожать ножом. Молодые люди похитили у потерпевшего сотовый телефон, банковскую карту и 15 тысяч рублей наличными, после чего скрылись. Потерпевший смог описать нападавший.

По приметам сотрудники полиции по горячим следам задержали. Ими оказались 19 и 18-летние местные жители. Часть похищенного у них изъята.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.

Напомним, ранее писали о том, что в Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл. Угонщику дали условный срок. В Ординском районе Пермского края 27-летний местный житель дважды пытался угнать транспортные средства, но в обоих случаях потерпел неудачу.

ИСТОЧНИК KP.RU