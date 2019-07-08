В Прикамье нашли девочку, которая ушла от бабушки и не вернулась

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-08T11:55:49+03:00

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Диана Ф. пропала в воскресенье, 7 июля. Девочка гостила у бабушки. Последний раз ее видели днем 7 июля. Больше на связь школьница не выходила, до сих пор ее местонахождение неизвестно.

Когда Диана не вернулась домой, родственники забили тревогу. Заявление о пропаже было подано ночью 8 июля. Родственники сообщили, что девочка села на втобус и уехала из деревни бабушки.

В понедельник, 8 июля, девочку нашли. Она жива и здорова.

- Всем спасибо, ребенка нашла. Пока без комментариев, еще сама отойти не могу, - написала мама школьницы в социальных сетях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми третьи сутки не могут найти пропавшего 8-летнего мальчика и его отца. В Перми вечером в пятницу, 5 июля пропал 8-летний мальчик. Волонтеры и полицейские всю ночь искали их по рюмочным и забегаловкам

ИСТОЧНИК KP.RU