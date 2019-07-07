«Ребенок рыдал и бегал от папы с мамой!» В Перми третьи сутки не могут найти пропавшего 8-летнего мальчика и его отца

- Мы искали их всю ночь, и волонтеры, и полиция, папа ведет асоциальный образ жизни, поэтому мы обошли буквально все злачные места в Мотовилихе, которые любит посещать пропавший мужчина, - говорит координатор пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой Ксения Макарова. – Заходили в рюмочные и забегаловки в микрорайонах Костарева, Висим, просмотрели такие заведения в районе «Молота», площади Дружба, на улицах 1905 года и Макаренко. Общались с приемщиками пунктов металлолома, куда он приносит вторсырье. По тревоге поднята полиция. Безрезультатно.

Как уже писала «КП», в Перми вечером в пятницу, 5 июля пропал 8-летний мальчик. И с тех пор Кирилла Тымченко не могут найти ни волонтеры, ни полиция. Впрочем, как и его отца – 42-летнего Константина Тымченко.

Перед этим, как рассказывают очевидцы, они наблюдали, что ребенок рыдал во время конфликта с отцом. После этого они оба куда-то исчезли.

- Мама, к сожалению, сообщает нам противоречивую информацию, - говорят волонтеры. – Она например, сказала, что ее сын пропал в 17.30. В то же время соседи по дому рассказывают, что еще поздно вечером в пятницу они видели, как родители ругались с ребенком.

- Примерно в 21.30 видела их с отцом и матерью во дворе, - говорит соседка Елена. - Ребёнок буквально рыдал и бегал от них. Вышла на улицу, сделала замечание, после они поднялись домой.

Как рассказывает Елена, семья переехала к ним в дом недавно. И 8-летний Кирилл сразу сдружился с ребятами в доме, в том числе и с ее сыном.

- Он закончил первый класс, он очень добрый, сдружился с моим сыном, который младше него, опекал сынишку, часто бывал у нас в гостях, - говорит Елена. – Хоть бы с ним ничего не случилось.

Фото: сайт пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой.

- Сейчас поиски продолжаются, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Предпринимаются все необходимые действия.

Фото: сайт пермского поискового отряда имени Ирины Бухановой.

Всех, кто что-либо знает о пропавших, просят позвонить в полицию по телефону "02" или координатору поискового отряда Ксении Макаровой - 8-902-630-80-82.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми пропал восьмилетний ребенок

5 июля он ушел из дома в Мотовилихинском районе и не вернулся (подробнее…)