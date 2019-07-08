Пермский клуб «Парма» покидает форвард Трэ МакЛин

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-08T09:23:37+03:00

Он продолжит карьеру в другом клубе

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Пермскую баскетбольную команду «Парма» покидает форвард Трэ МакЛин. Сообщение об этом появилось в социальных сетях спортивного клуба.

В посте сообщается, что Трэ МакЛин продолжит карьеру в немецком клубе «Брозе». Руководство поблагодарило легионера за игру и пожелало успехов в карьере.

- Мы благодарим Трэ за яркую игру в прошлом сезоне. Желаем ему удачи и успеха в дальнейшей карьере!

Трэ МакЛин играл за «Парму» с 2017 года. В сезоне 2-17-2018 стал одним из самых эффективных игроков.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Дворце спорта «Молот» в Перми пройдет турнир четырех наций. В конце августа Пермь примет международный молодежный Турнир четырех наций. В соревнованиях примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир пройдет во Дворце спорта «Молот».

ИСТОЧНИК KP.RU