Во Дворце спорта «Молот» в Перми пройдет турнир четырех наций

СЕГОДНЯ 15:19 2019-07-04T15:19:07+03:00

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В конце августа Пермь примет международный молодежный Турнир четырех наций. В соревнованиях примут участие сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии. Турнир пройдет во Дворце спорта «Молот».

Турнир четырех наций – это международный хоккейный турнир молодёжных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники – сборные России, Швеции, Финляндии и Чехии;

- Сейчас в УДС «Молот» идёт ремонт медицинского кабинета и гостевой раздевалки. Также проводится огнезащитная обработка несущих металлических конструкций здания. Все работы планируется завершить к середине августа. Ранее были обновлены ещё несколько командных помещений, хоккейная коробка и зрительские трибуны, заменена система освещения арены, - сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.

ИСТОЧНИК KP.RU