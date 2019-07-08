В Березниках нашли пропавшую 32-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-08T08:48:20+03:00

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32-летняя Наталья К. ушла из дома в Березниках вечером 6 июля. Муж в это время спал и не заметил пропажу женщины. Супруг пропавшей забил тревогу, так как до этого женщина никогда не пропадала, и она нуждается в медицинской помощи. У Натальи могут быть приступы астмы и обмороки. Телефон, деньги и документы женщина оставила дома. С собой взяла только ключи от квартиры.

В понедельник, 8 июля, супруг сообщил, что жена нашлась. Наталья сама вышла на связь. Оказалась, что она была в гостях у подруги.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми третьи сутки не могут найти пропавшего 8-летнего мальчика и его отца. В Перми вечером в пятницу, 5 июля пропал 8-летний мальчик. И с тех пор Кирилла Тымченко не могут найти ни волонтеры, ни полиция. Впрочем, как и его отца – 42-летнего Константина Тымченко.Перед этим, как рассказывают очевидцы, они наблюдали, что ребенок рыдал во время конфликта с отцом. После этого они оба куда-то исчезли.

ИСТОЧНИК KP.RU