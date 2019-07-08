2019-07-08T08:13:51+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски 28-летнего парня

Молодого человека искали с 28 июня
Лилия Абибулаева
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--Фото: из личного архива
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Молодой человек ушел из дома в микрорайоне Гайва в Орджоникидзевского районе 28 июня. Телефон парня был выключен. Больше недели от молодого человека не было вестей. Родственники забили тревогу.

В понедельник, 8 июля, парень вышел на связь.

- Он нашелся сегодня. Сам позвонил. Оказалось, что там, где он был, не было связи, - сообщили родственники пропавшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье при странных обстоятельствах пропала 32-летняя женщина. В Березниках разыскивают 32-летнюю Наталью Кузнецову. Женщина пропала ночью 6 июля. Наталья ушла из дома на улице Ленина 37 в 20:00 вечера 6 июля в домашней одежде и больше дома не появлялась.Супруг пропавшей забил тревогу, так как до этого женщина никогда не пропадала, и она нуждается в медицинской помощи. У Натальи могут быть приступы астмы и обмороки. Телефон, деньги и документы женщина оставила дома. С собой взяла только ключи от квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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