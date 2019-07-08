В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 32-летняя женщина

СЕГОДНЯ 06:50 2019-07-08T06:50:00+03:00

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В Березниках разыскивают 32-летнюю Наталью Кузнецову. Женщина пропала ночью 6 июля. Наталья ушла из дома на улице Ленина 37 в 20:00 вечера 6 июля в домашней одежде и больше дома не появлялась.

- Мы не ссорились. Когда она пропала, я спал. Обнаружил, что ее нет в час ночи. Сразу сообщил родственникам, - рассказал муж пропавшей.

Супруг пропавшей забил тревогу, так как до этого женщина никогда не пропадала, и она нуждается в медицинской помощи. У Натальи могут быть приступы астмы и обмороки. Телефон, деньги и документы женщина оставила дома. С собой взяла только ключи от квартиры.

Была одета в домашний леопардовый костюм, кремовые туфли на платформе, в ушах золотые серьги, золотое обручальное кольцо и золотая цепочка на запястье.

Если вы что-либо знаете о местонахождении Натальи Кузнецовой, просьба сообщить по телефону 8 982 468 68 20 (Сергей)

ИСТОЧНИК KP.RU