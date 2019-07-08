В Прикамье при странных обстоятельствах пропала 32-летняя женщина
В Березниках разыскивают 32-летнюю Наталью Кузнецову. Женщина пропала ночью 6 июля. Наталья ушла из дома на улице Ленина 37 в 20:00 вечера 6 июля в домашней одежде и больше дома не появлялась.
- Мы не ссорились. Когда она пропала, я спал. Обнаружил, что ее нет в час ночи. Сразу сообщил родственникам, - рассказал муж пропавшей.
Супруг пропавшей забил тревогу, так как до этого женщина никогда не пропадала, и она нуждается в медицинской помощи. У Натальи могут быть приступы астмы и обмороки. Телефон, деньги и документы женщина оставила дома. С собой взяла только ключи от квартиры.
Была одета в домашний леопардовый костюм, кремовые туфли на платформе, в ушах золотые серьги, золотое обручальное кольцо и золотая цепочка на запястье.
Если вы что-либо знаете о местонахождении Натальи Кузнецовой, просьба сообщить по телефону 8 982 468 68 20 (Сергей)
ИСТОЧНИК KP.RU