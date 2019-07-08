2019-07-08T08:02:48+03:00
Происшествия

В Прикамье подростки на скутере влетели в опору ЛЭП

Несовершеннолетние получили серьезные травмы
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В воскресенье, 7 июля, поселке Горный Пермского края произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 14-летние подростки въехали в опору ЛЭП.

Как сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю, молодые люди не справились с управлением.

- Около 19.00 по улице Подлесная двигался скутер «Кобра Джет» под управлением 14-летнего подростка. По предварительной информации, несовершеннолетний не справился с управлением и допустил наезд на опору ЛЭП справа по ходу движения, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 14-летние водитель и его пассажир получили различные травмы и были госпитализированы в больницу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье произошло смертельное ДТП. Дорожная авария со множество пострадавших произошла сегодня, 7 июля, на севере Прикамья, неподалеку от Соликамска. В 40 километрах от этого города на автотрассе, ведущей в Красновишерск, автомобиль «Тойота Спринт» наскочил на внедорожник «Нива», за рулем которого сидела 67-летняя пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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