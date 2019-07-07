«Во время поворота заглох мотор». В Прикамье произошло смертельное ДТП: один погибший, пятеро раненых

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-07T15:48:01+03:00

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Дорожная авария со множество пострадавших произошла сегодня, 7 июля, на севере Прикамья, неподалеку от Соликамска. В 40 километрах от этого города на автотрассе, ведущей в Красновишерск, автомобиль «Тойота Спринт» наскочил на внедорожник «Нива», за рулем которого сидела 67-летняя пенсионерка.

- Авария произошла в 12.10 на 45-ом километре автотрассы, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – В результате ДТП один человек погиб и пятеро были травмированы.

По сообщению полиции, ДТП произошло из-за того, что отказал мотор «Нивы», и машина совершила неожиданный для другого участника движения маневр.

- По предварительной информации, «Нива» поворачивала налево, и в это время ее двигатель заглох, - сообщили в краевой полиции. - В это время со стороны Красновишерска в сторону Соликамска двигался автомобиль «Тойота Спринт» под управлением 45-летнего водителя. В результате столкновения автомобилей пассажир «Тойоты» погиб. Травмы различной степени тяжести получили 5 человек: водители автомашин, пассажир «Нивы» и два пассажира «Тойоты». По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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ИСТОЧНИК KP.RU