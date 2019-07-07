2019-07-07T20:54:38+03:00
Происшествия

В Перми нашлись 8-летний мальчик и его отец, которые пропали в пятницу вечером

Волонтеры и полиция искали их двое суток
Андрей МАТЛИН
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Как говорят соседи, потерявшийся 8-летний мальчик - добрый и общительный. Фото: личный архив.Как говорят соседи, потерявшийся 8-летний мальчик - добрый и общительный. Фото: личный архив.
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Напомним, как уже писала «Комсомольская правда», в пятницу вечером в Перми пропал 8-летний мальчик, волонтеры и полиция также не смогли разыскать его 42-летнего отца.

После этого волонтеры пермского отряда имени Ирины Бухановой позвали добровольцев на поиск их обоих, разместив на своем сайте фотографии и приметы мальчика и его папы.

Соседи по дому, который находится на улице Быстрых, рассказали, что вечером в пятницу во дворе дома видели плачущего мальчика и его родителей, которые якобы кричали.

Как сообщили в отряде, поиски проходили все ночь с субботы на воскресенье и сегодня днем. Обходили все места, где, по рассказам приятелей, мог бывать отец мальчика. В соцсетях те, кто был знаком с этой семьей, высказывали предположение, что мужчина мог забрать ребенка у своей жены, с которой якобы он был в непростых отношениях.

И вот, наконец, волонтеры поискового отряда сообщили на своем сайте, что ребенок и его отец найдены и что они живы. Других подробностей пока не сообщается. Судя по всему, прежде чем кто-то будет комментировать произошедшее, в полиции должны провести проверку случившегося и дать официальную оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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