«Зомби ожили!» В Прикамье на кладбище нашли опустевший новенький гроб

СЕГОДНЯ 14:14 2019-07-07T14:14:56+03:00

Вот такой снимок выложил в соцсеть пользователь страницы ВКонтакте группы «Подслушано Чернушка».

Пользователи соцсетей стали высказывать предположения по поводу этой находки

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Жители Чернушки, придя на местное кладбище, обнаружили жутковатую картину: среди свежих могил стоял кем-то забытый открытый новый гроб. Он был пустой.

После того, как на странице группы ВКонктакте «Подслушано Чернушка» один из пользователей выложил снимок, началось живое обсуждение.

- Это как так может быть?! Удивился автор снимка. - Лежит одна часть гроба на мусульманском кладбище

- Кто то ожил, видно, - последовало предположение с оттенком черного юмора.

- Так, началось... – поддержали юмористический уклон пользователи соцсети. - Достаём дробовики, топоры, биты - зомби ожили и встают из могил!

- Стыдно такое писать, - одернули шутников. - Это неуважение к мертвым.

Объяснение оказалось простым.

- Привезли, видно, в гробу, а похоронили в саване по мусульманским обычаям, - объяснил кто-то знающий. - Гроб забыли убрать, ничего страшного... Вандализма тут нет.

- Просто в ритуальных услугах не говорят, что в мечети можно бесплатно взять специальный полугроб с ручками и потом вернуть обратно. Вот люди и покупают, а затем бросают эти ритуальные предметы.

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ИСТОЧНИК KP.RU