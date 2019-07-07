2019-07-07T14:14:56+03:00
Общество

«Зомби ожили!» В Прикамье на кладбище нашли опустевший новенький гроб

Пользователи соцсетей стали высказывать предположения по поводу этой находки
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Вот такой снимок выложил в соцсеть пользователь страницы ВКонтакте группы «Подслушано Чернушка».Вот такой снимок выложил в соцсеть пользователь страницы ВКонтакте группы «Подслушано Чернушка».
Изменить размер текста:

Жители Чернушки, придя на местное кладбище, обнаружили жутковатую картину: среди свежих могил стоял кем-то забытый открытый новый гроб. Он был пустой.

После того, как на странице группы ВКонктакте «Подслушано Чернушка» один из пользователей выложил снимок, началось живое обсуждение.

- Это как так может быть?! Удивился автор снимка. - Лежит одна часть гроба на мусульманском кладбище

- Кто то ожил, видно, - последовало предположение с оттенком черного юмора.

- Так, началось... – поддержали юмористический уклон пользователи соцсети. - Достаём дробовики, топоры, биты - зомби ожили и встают из могил!

- Стыдно такое писать, - одернули шутников. - Это неуважение к мертвым.

Объяснение оказалось простым.

- Привезли, видно, в гробу, а похоронили в саване по мусульманским обычаям, - объяснил кто-то знающий. - Гроб забыли убрать, ничего страшного... Вандализма тут нет.

- Просто в ритуальных услугах не говорят, что в мечети можно бесплатно взять специальный полугроб с ручками и потом вернуть обратно. Вот люди и покупают, а затем бросают эти ритуальные предметы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей села в Прикамье позвали на субботник «по сбору человеческих останков»

Для сбора костей им предложили прихватить мешки и перчатки [аудио] (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Во время поворота заглох мотор». В Прикамье произошло смертельное ДТП: один погибший, пятеро раненых
В Перми бойцовская собака на набережной Камы набросилась на 5-летнюю девочку
Вслед за Курентзисом Пермский театр оперы и балета покидает дирижер Валентин Урюпин
«Она врезалась в дерево, он в столб». В Прикамье в выходные в смертельных ДТП погибли 21-летняя девушка-водитель и 58-летний шофер
В Прикамье рыбаку грозит до 10 лет за избиение инспектора рыбнадзора
В Прикамье глава сельского поселения и бизнес-вумен из Перми похитили из казны 400 тысяч
В Перми пропал восьмилетний ребенок
Перекресток улиц Куйбышева и Екатерининской в Перми открыли для движения транспорта
В Пермском крае в ДТП пострадал годовалый ребенок
«Вытащили через окно». В Прикамье пожарные спасли мужчину из горящего дома
«Мамина гордость». Пятилетняя дочь Наташи Поли впервые вышла на подиум
10 июля в Перми пройдет «Парад колясок»
Пермячка отсудила 100 тысяч рублей в пользу детей, потерявших отца