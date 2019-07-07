«Зомби ожили!» В Прикамье на кладбище нашли опустевший новенький гроб
Жители Чернушки, придя на местное кладбище, обнаружили жутковатую картину: среди свежих могил стоял кем-то забытый открытый новый гроб. Он был пустой.
После того, как на странице группы ВКонктакте «Подслушано Чернушка» один из пользователей выложил снимок, началось живое обсуждение.
- Это как так может быть?! Удивился автор снимка. - Лежит одна часть гроба на мусульманском кладбище
- Кто то ожил, видно, - последовало предположение с оттенком черного юмора.
- Так, началось... – поддержали юмористический уклон пользователи соцсети. - Достаём дробовики, топоры, биты - зомби ожили и встают из могил!
- Стыдно такое писать, - одернули шутников. - Это неуважение к мертвым.
Объяснение оказалось простым.
- Привезли, видно, в гробу, а похоронили в саване по мусульманским обычаям, - объяснил кто-то знающий. - Гроб забыли убрать, ничего страшного... Вандализма тут нет.
- Просто в ритуальных услугах не говорят, что в мечети можно бесплатно взять специальный полугроб с ручками и потом вернуть обратно. Вот люди и покупают, а затем бросают эти ритуальные предметы.
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ИСТОЧНИК KP.RU