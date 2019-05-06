2019-05-06T20:04:14+03:00
Общество

Жителей села в Прикамье позвали на субботник «по сбору человеческих останков»

Для сбора костей им предложили прихватить мешки и перчатки [аудио]
Андрей МАТЛИН
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Вот такое объявление появилось в селе Крюково. Фото: портал Pikabu.Вот такое объявление появилось в селе Крюково. Фото: портал Pikabu.
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«6 мая объявляется субботник по сбору человеческих останков на берегу реки», - такая листовка появилась на доске объявлений в селе Крюково Еловского сельского поселения. Желающим поучаствовать в таком субботнике предлагалось прихватить с собой перчатки и мешки.

Одна из жительниц села разместила фотографию этого объявления на портале Pikabu. И та сразу же вызвала живейшее обсуждение среди посетителей этого портала.

«Кому труд, кому май, кому трупы собирай!» - упражнялись в остроумии некоторые из них.

Кто-то предположил, что писавший объявление просто ошибся, имея в виду «остатки жизнедеятельности».

Но выяснилось, что в селе Крюково прошел именно такой субботник – по сбору человеческих останков.

"Кости высыпаются из берега, а мы их собираем", глава Еловского поселения Антонина Пахтинова рассказала зачем местные жители выходят на субботник по сбору человеческих останков.

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Фотография объявления появилась на портале Pikabu.

Фотография объявления появилась на портале Pikabu.

- После того, как была построена плотина Камской ГЭС, вода в Каме поднялась и затопила село и сельское кладбище, - объяснила глава Еловского поселения Антонина Пахтинова. - Село перенесли на возвышенность, на левый берег Камы, но по весне уже много лет вода вымывает человеческие кости из затопленного сельского кладбища, и каждый год многие жители села выходят прибрать их. Вот и на этот раз останки были бережно собраны и захоронены в братской могиле.

Сколько еще придется выходить крюковцам на такую акцию – неизвестно. Село Крюково – старейшее и многолюдное. Оно упоминается в письменных источниках еще 1646 года, а в конце 19 века здесь уже насчитывалась почти тысяча жителей. Сейчас в селе проживает около четырех сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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