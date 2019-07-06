2019-07-06T11:47:06+03:00
Происшествия

В Пермском крае в ДТП пострадал годовалый ребенок

Авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург вечером в пятницу
Алена ОВЧИННИКОВА
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Кадры с места происшествия. Фото: скрин с видео Instagram "ДТП и ЧП г. Пермь".Кадры с места происшествия. Фото: скрин с видео Instagram "ДТП и ЧП г. Пермь".
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В пятницу, 5 июля вечером в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого пострадал годовалый ребенок. Малыш с травмами различной степени тяжести был госпитализирован.

- Авария произошла в 20.30 на автодороге Пермь-Екатеринбург, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Из Перми в направлении Екатеринбурга двигалась иномарка Isuzu под управлением 27-летнего мужчины.

На 63 километре трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля и допустил столкновение с ВАЗ-217250. За рулем отечественного авто находился 34-летний мужчина.

После удара ВАЗ отбросило в левый кювет, машина опрокинулась, причинив малолетнему пассажиру многочисленные травмы. Сейчас по факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее на этой же трассе столкнулись ВАЗ и Audi. Пострадал водитель отечественной легковушки, машина восстановлению не подлежит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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