«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-05T13:18:07+03:00

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Утром в четверг, 4 июля, в Прикамье произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек. На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись автомобиль ВАЗ-2107 и «Ауди».

Как сообщили в УГИБДД по Пермскому краю, в сторону Екатеринбурга двигался автомобиль ВАЗ-2107, под управлением 26-летнего водителя, который по предварительным данным на 137 км нарушил ПДД. При повороте налево молодой человек не предоставил преимущество иномарке и допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Ауди».

В результате аварии пострадал водитель отечественной «легковушки». С различными травмами был госпитализирован. Сам автомобиль превратился в груду металлолома.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами. Сотрудники УГИБДД по Перми подвели итоги профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием пассажирского автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU