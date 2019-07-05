В Перми откроется еще один ресторан «KFC»

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-05T15:07:48+03:00

Он будет находиться в бизнес-центре «Green Plaza»

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В Перми появится еще один ресторан сети «KFC». Как сообщило издание Business Class, с 9 июля он начнет работать в тестовом режиме в бизнес-центре «Green Plaza». В пресс-службе сети изданию сообщили, что вполне возможно открытие еще нескольких ресторанов в краевой столице.

- Пермь – перспективный город с большим потенциалом развития бренда. Сейчас здесь работают три ресторана KFC, и мы намерены продолжить развивать сеть», – отметили в пресс-службе.

С 9 июля в Перми будет работать три ресторана «KFC»: на Крисанова, Куйбышева, Комсомольском проспекте.

Напомним, ранее мы писали о том, что ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми. «Black Star Burger» открылся на первом этаже бизнес-центра "Ленком". Меньше чем через год на окнах ресторана появилась надпись «Аренда». Помещение опустело, а собственник уже ищет новых арендаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU