2019-07-05T15:07:48+03:00
Общество

В Перми откроется еще один ресторан «KFC»

Он будет находиться в бизнес-центре «Green Plaza»
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:

В Перми появится еще один ресторан сети «KFC». Как сообщило издание Business Class, с 9 июля он начнет работать в тестовом режиме в бизнес-центре «Green Plaza». В пресс-службе сети изданию сообщили, что вполне возможно открытие еще нескольких ресторанов в краевой столице.

- Пермь – перспективный город с большим потенциалом развития бренда. Сейчас здесь работают три ресторана KFC, и мы намерены продолжить развивать сеть», – отметили в пресс-службе.

С 9 июля в Перми будет работать три ресторана «KFC»: на Крисанова, Куйбышева, Комсомольском проспекте.

Напомним, ранее мы писали о том, что ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми. «Black Star Burger» открылся на первом этаже бизнес-центра "Ленком". Меньше чем через год на окнах ресторана появилась надпись «Аренда». Помещение опустело, а собственник уже ищет новых арендаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как сформировать правильные пищевые привычки
В «БКС Брокер» рассказали, где ошибаются новички
В Прикамье за 2019 года выявили 1623 ВИЧ-инфицированных
В Прикамье женщину обвиняют в жестоком обращении с 10-летней дочерью
В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края
В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки
Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
В Перми прошел выездной день донора
В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей
В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8
В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками
Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон
«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой
В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по йоге и растяжке
В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов
В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека