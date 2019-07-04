Ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми

СЕГОДНЯ 12:35 2019-07-04T12:35:31+03:00

Он не проработал и года

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5 сентября 2018 года поклонники известного рэпера Тимати заполнили часть Комсомольского проспекта от Пермской до Ленина, ожидая открытия легендарного ресторана. «Black Star Burger» открылся на первом этаже бизнес-центра "Ленком". Меньше чем через год на окнах ресторана появилась надпись «Аренда». Помещение опустело, а собственник уже ищет новых арендаторов.

От знаменитого ресторана в Перми осталась только вывеска.

Причина закрытия остается тайной.

Напомним, что до Перми Тимати открыл свои закусочные в Москве, Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Грозном и Воронеже.

Нпомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy». Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку и выявили более 15 нарушений требований противопожарной безопасности: кафе находится в подвале 9-этажного жилого дома; отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами и материалами с неизвестными показателями пожарной опасности; отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, а также вытяжная противодымная вентиляция и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU