Ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми
5 сентября 2018 года поклонники известного рэпера Тимати заполнили часть Комсомольского проспекта от Пермской до Ленина, ожидая открытия легендарного ресторана. «Black Star Burger» открылся на первом этаже бизнес-центра "Ленком". Меньше чем через год на окнах ресторана появилась надпись «Аренда». Помещение опустело, а собственник уже ищет новых арендаторов.
От знаменитого ресторана в Перми осталась только вывеска.
Причина закрытия остается тайной.
Напомним, что до Перми Тимати открыл свои закусочные в Москве, Петербурге, Уфе, Нижнем Новгороде, Грозном и Воронеже.
Нпомним, ранее мы писали о том, что в Перми закрыли бар мужской кухни «Svoy». Сотрудники прокуратуры и МЧС провели проверку и выявили более 15 нарушений требований противопожарной безопасности: кафе находится в подвале 9-этажного жилого дома; отделка путей эвакуации выполнена горючими материалами и материалами с неизвестными показателями пожарной опасности; отсутствует пожарная сигнализация, система оповещения при пожаре, а также вытяжная противодымная вентиляция и многое другое.
ИСТОЧНИК KP.RU