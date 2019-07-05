В Прикамье женщину обвиняют в жестоком обращении с 10-летней дочерью
В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Лысьвы. Женщину обвиняют в нескольких преступлениях, одно из которых - жестокое обращение с ребенком.
Следствие установило, что женщина умышленно издевалась над 10-летней дочерью. Из-за этого ее лишили родительских прав. Однако этот факт не помешал женщине обратиться за материнским капиталом. Для этого она предоставила поддельные документы.
Кроме того, жительница Лысьвы были привлечена к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Долг горе-матери составил 40 тысяч рублей.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками.
ИСТОЧНИК KP.RU