В Прикамье женщину обвиняют в жестоком обращении с 10-летней дочерью

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-05T14:13:11+03:00

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В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Лысьвы. Женщину обвиняют в нескольких преступлениях, одно из которых - жестокое обращение с ребенком.

Следствие установило, что женщина умышленно издевалась над 10-летней дочерью. Из-за этого ее лишили родительских прав. Однако этот факт не помешал женщине обратиться за материнским капиталом. Для этого она предоставила поддельные документы.

Кроме того, жительница Лысьвы были привлечена к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Долг горе-матери составил 40 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU