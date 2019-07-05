2019-07-05T14:13:11+03:00
Происшествия

В Прикамье женщину обвиняют в жестоком обращении с 10-летней дочерью

В отношении нее возбудили уголовное дело
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Пермском крае возбудили уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Лысьвы. Женщину обвиняют в нескольких преступлениях, одно из которых - жестокое обращение с ребенком.

Следствие установило, что женщина умышленно издевалась над 10-летней дочерью. Из-за этого ее лишили родительских прав. Однако этот факт не помешал женщине обратиться за материнским капиталом. Для этого она предоставила поддельные документы.

Кроме того, жительница Лысьвы были привлечена к административной ответственности за уклонение от уплаты алиментов. Долг горе-матери составил 40 тысяч рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как сформировать правильные пищевые привычки
В «БКС Брокер» рассказали, где ошибаются новички
В Прикамье за 2019 года выявили 1623 ВИЧ-инфицированных
В Перми откроется еще один ресторан «KFC»
В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края
В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки
Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
В Перми прошел выездной день донора
В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей
В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8
В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками
Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон
«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой
В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по йоге и растяжке
В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов
В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека