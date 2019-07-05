В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками

СЕГОДНЯ 11:13 2019-07-05T11:26:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Чусовском районе Перми администратора АЗС признали виновным в приобретении и сбыте имущества, которое добыли преступным путем. Как сообщает издание «В курсе.ру» мужчина продавал вещи, которые украли у местных жителей подростки.

В декабре 2018 года двое несовершеннолетних пришли к сотруднику заправки и попросили продать мотобур «Чемпион» вместе со шнеком, который они украли из квартиры местного жителя. Мужчина забрал вещи и отнес их в магазин «Х-компьютерс» и сбыл за три тысячи рублей.

Также он поступил и с шлифовальной машинкой и музыкальной колонкой. Во всех случаях сбыта администратор АЗС брал за свои услуги комиссионные.

Мужчину задержали. В ходе следствия выяснилось, что он уже был судим за тайное хищение. В этот раз житель Чусового получил 380 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU