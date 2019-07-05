2019-07-05T11:26:43+03:00
Происшествия

В Прикамье сотрудник заправки продавал вещи, украденные подростками

За свои услуги злоумышленник брал комиссионные
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Чусовском районе Перми администратора АЗС признали виновным в приобретении и сбыте имущества, которое добыли преступным путем. Как сообщает издание «В курсе.ру» мужчина продавал вещи, которые украли у местных жителей подростки.

В декабре 2018 года двое несовершеннолетних пришли к сотруднику заправки и попросили продать мотобур «Чемпион» вместе со шнеком, который они украли из квартиры местного жителя. Мужчина забрал вещи и отнес их в магазин «Х-компьютерс» и сбыл за три тысячи рублей.

Также он поступил и с шлифовальной машинкой и музыкальной колонкой. Во всех случаях сбыта администратор АЗС брал за свои услуги комиссионные.

Мужчину задержали. В ходе следствия выяснилось, что он уже был судим за тайное хищение. В этот раз житель Чусового получил 380 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края
В Пермском крае подросток избил ведром старшего брата, а потом ударил ножом из-за куртки
Пермский международный аэропорт увеличил пассажиропоток на 20 %
В Перми прошел выездной день донора
В Прикамье в ДТП с "Газелью" пострадали двое детей
В Перми изменится расписание трамваев №5 и №8
Работники пермского «УРАЛХИМа» провели экомарафон
«Машину смяло, как консервную банку». В Прикамье отечественная легковушка столкнулась с иномаркой
В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
В Перми пройдет бесплатный мастер-класс по йоге и растяжке
В день закрытия «Небесной ярмарки» из Кунгура пустят ночную электричку
Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов
В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека