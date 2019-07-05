В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами
Сотрудники УГИБДД по Перми подвели итоги профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием пассажирского автотранспорта. Согласно статистическим данным, с начала года произошло 35 аварий с участием пассажирских автобусов. Это на 34,6 % выше аналогичного показателя прошлого года. В этих ДТП пострадали 35 человек.
Сотрудники Госавтоинспекции проверили больше 5000 автобусов. Пресекли 1026 фактов нарушений ПДД водителями общественного транспорта. Запрещена эксплуатация 815 автобусов, в том числе с неисправной тормозной системой и рулевым управлением – 68.
По итогам мероприятий привлечено к административной ответственности 291 должностное лицо и 46 юридических лиц.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП с автобусом Перми пострадали два человека. В четверг, 4 июля, в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись легковушка и автобус. «Лада» превысила скорость и столкнулась с пассажирским автобусом.
ИСТОЧНИК KP.RU