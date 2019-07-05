В Перми увеличилось количество ДТП с пассажирскими автобусами

СЕГОДНЯ 10:29 2019-07-05T10:33:56+03:00

С начала года произошло 35 аварий

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Сотрудники УГИБДД по Перми подвели итоги профилактических мероприятий, направленных на снижение аварийности с участием пассажирского автотранспорта. Согласно статистическим данным, с начала года произошло 35 аварий с участием пассажирских автобусов. Это на 34,6 % выше аналогичного показателя прошлого года. В этих ДТП пострадали 35 человек.

Сотрудники Госавтоинспекции проверили больше 5000 автобусов. Пресекли 1026 фактов нарушений ПДД водителями общественного транспорта. Запрещена эксплуатация 815 автобусов, в том числе с неисправной тормозной системой и рулевым управлением – 68.

По итогам мероприятий привлечено к административной ответственности 291 должностное лицо и 46 юридических лиц.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП с автобусом Перми пострадали два человека. В четверг, 4 июля, в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись легковушка и автобус. «Лада» превысила скорость и столкнулась с пассажирским автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU