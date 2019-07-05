2019-07-05T08:42:44+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом Перми пострадали два человека

Автобус стоял на остановке
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В четверг, 4 июля, в Орджоникидзевском районе Перми столкнулись легковушка и автобус. «Лада» превысила скорость и столкнулась с пассажирским автобусом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, по улице Целинная, со стороны Кузнецкой в направлении Е.Пермяка, двигалась «Лада Веста», водитель которой, по предварительной информации, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением ТС, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом "Нефаз".

Водитель маршрута № 36 остановился возле остановочного комплекса для высадки-посадки пассажиров.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, ранее мы писали о подробностях аварии в центре Перми, где пострадали 5 человек. В четверг, 4 июля, в центре Перми произошло крупное ДТП. Около гостиницы «Центральная на улице Сибирская столкнулись две иномарки - «БМВ Х6» и «Киа». В аварии пострадали пять человек, среди которых два пешехода. Один из них - маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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