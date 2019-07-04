Подробности ДТП в центре Перми: пострадали пять человек, среди них ребенок

В четверг, 4 июля, в центре Перми произошло крупное ДТП. Около гостиницы «Центральная на улице Сибирская столкнулись две иномарки - «БМВ Х6» и «Киа». В аварии пострадали пять человек, среди которых два пешехода. Один из них - маленький ребенок.

- На вызове работает пять бригад, - отметили в пресс-службе краевого Минздрава. - Пока у нас есть информация, что одного взрослого доставили в краевую клиническую больницу, второго отправили в больницу им. Тверье.

Также в больницы города доставили еще троих пострадавших.

- Состояние травмированных уточняется, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Сотрудники ГИБДД находятся на месте происшествия. Выясняются обстоятельства ДТП.