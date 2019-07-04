Пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет

СЕГОДНЯ 14:43 2019-07-04T14:43:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми осудили местного жителя за приобретение для продажи контрафактных изделий. В 2017 году при обыске у мужчины нашли 45 тысяч пачек поддельных сигарет. Общая стоимость продукции составила 3 миллиона рублей.

Суд признал пермяка виновным и приговорил к штрафу в размере 500 тысяч рублей.

Мужчина успел продать часть табака. В суд обратились несколько потерпевших с исками на 250 тысяч рублей.

- Гражданские иски, поступившие от представителей потерпевших - правообладателей на сумму более 290 тыс. рублей будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства, - сообщили в краевом суде.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков. В Перми задержали жителя одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт гашиша. 34-летнего иностранца задержали с поличным во время очередной сделки. При личном досмотре у него нашли 9 граммов наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU