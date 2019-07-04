В Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков
В Перми задержали жителя одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт гашиша. 34-летнего иностранца задержали с поличным во время очередной сделки. При личном досмотре у него нашли 9 граммов наркотиков.
В ходе обысков по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 1,9 кг гашиша, расфасованного на мелкие партии и приготовленного к сбыту, а также 128 тысяч рублей. Эти деньги он заработал на продаже наркотиков.
В Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков Видео: ГУ МВД.! другой источник
По данным ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник продавал наркотики своим землякам.
Во время расследования мужчина находился под стражей. Уголовное дело в отношении него было передано в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми наркоторговцев осудили на 13 лет строгого режима. Также они должны заплатить штраф в размере 38 и 150 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU