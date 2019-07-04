2019-07-04T12:04:10+03:00
Происшествия

В Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков

У него нашли почти 2 килограмма наркотиков [Видео]
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Перми задержали жителя одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт гашиша. 34-летнего иностранца задержали с поличным во время очередной сделки. При личном досмотре у него нашли 9 граммов наркотиков.

В ходе обысков по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 1,9 кг гашиша, расфасованного на мелкие партии и приготовленного к сбыту, а также 128 тысяч рублей. Эти деньги он заработал на продаже наркотиков.

В Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков Видео: ГУ МВД.! другой источник

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник продавал наркотики своим землякам.

Во время расследования мужчина находился под стражей. Уголовное дело в отношении него было передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми наркоторговцев осудили на 13 лет строгого режима. Также они должны заплатить штраф в размере 38 и 150 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пермяк готовил к продаже 45 тысяч пачек поддельных сигарет
В Прикамье два парня напали на мужчину с ножом
В Перми закончились поиски 40-летнего мужчины, который ушел из дома с черным рюкзаком
Ресторан «Black Star Burger» закрылся в Перми
Правительство России выделит 33, 4 миллиона рублей на развитие паллиативной помощи в Прикамье
«За любовь и верность». В Перми наградили семьи, которые более 25 лет в браке
Житель Прикамья обиделся на жену друга и поджег гараж
Пермяки вышли на митинг против строительства приюта
В Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл
«Как феерично!». Зоя Бербер поделилась видео со Дня рождения дочки
Администрация Перми планирует протестировать казахстанские электробусы
Для 10,5 тысячи детей Соликамского, Красновишерского и Чердынского районов заработала новая поликлиника
В Перми наркоторговцев осудили на 13 лет строгого режима
В Перми 5-летний мальчик выпал из окна
"Увезли в больницу с травмами". В Перми два пассажира выпали из автобуса
В Перми прокуратура требует укрепить склон дома, «сползающего» в Егошиху
«Костяк команды готов». «Молот-Прикамья» сформировал новый состав
От укусов клещей в Прикамье пострадали 14 тысяч человек
Администрация Перми планирует объединить школы №25 и №72
Баскетбольный клуб «Парма» покинул Александр Винник
Житель Прикамья устроил ДТП, в котором пострадали два человека
Максим Решетников озвучил необходимость распределения средств на нацпроекты на три года вперед
В Перми 10-летний мальчик попал под колеса машины
В Перми 15-летняя школьница выпала из окна
В Перми закончились поиски 62-летней женщины, которая страдает потерей памяти
В Перми на улице Революции начинают монтировать трамвайные пути
МЧС предупреждает: В Прикамье ожидаются сильные ливни и туман
В середине июля на пермской эспланаде появятся сады