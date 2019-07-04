СЕГОДНЯ 12:04 2019-07-04T12:04:10+03:00

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В Перми задержали жителя одной из среднеазиатских республик, подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт гашиша. 34-летнего иностранца задержали с поличным во время очередной сделки. При личном досмотре у него нашли 9 граммов наркотиков.

В ходе обысков по месту жительства полицейские обнаружили и изъяли 1,9 кг гашиша, расфасованного на мелкие партии и приготовленного к сбыту, а также 128 тысяч рублей. Эти деньги он заработал на продаже наркотиков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/718369" frameborder="0"></iframe> В Перми иностранец пойдет под суд за хранение и распространение наркотиков Видео: ГУ МВД.! другой источник

По данным ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленник продавал наркотики своим землякам.

Во время расследования мужчина находился под стражей. Уголовное дело в отношении него было передано в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми наркоторговцев осудили на 13 лет строгого режима. Также они должны заплатить штраф в размере 38 и 150 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU