2019-07-04T10:44:47+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили мужчину за попытку угнать автомобиль и мотоцикл

Угонщику дали условный срок
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Ординском районе Пермского края 27-летний местный житель дважды пытался угнать транспортные средства, но в обоих случаях потерпел неудачу.

В Первый раз злоумышленник пытался угнать машину своего знакомого, вместе с которым распивал алкоголь. Когда знакомый уснул, мужчина взял ключи от припаркованного возле дома автомобиля «Дэу Матиз». Однако проехав совсем немного в сторону соседнего населенного пункта, был оставлен полицейскими.

Во второй раз добыча угонщика была несколько меньше. Злоумышленник пытался украсть мотоцикл. Из ограды частного дома он выкатил мотоцикл, принадлежащий приятелю. Злоумышленник не смог далеко уехать, так как «Урал» сломался. Мужчина бросил его и скрылся.

Суд по совокупности преступлений назначил гражданину наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы (условно) с испытательным сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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