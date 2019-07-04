В Перми закончились поиски 40-летнего мужчины, который ушел из дома с черным рюкзаком

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-04T12:44:59+03:00

Он ушел из дома больше месяца назад

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В Перми нашли 40-летнего мужчину, который 25 мая мужчина вышел из дома в Дзержинском районе и пропал. При себе у него был черный рюкзак. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. Поиском мужчины занимались и волонтеры.

В четверг. 4 июля, стало известно, что Максим В. найден живым. Его нашли сотрудники полиции и передали родственникам.

- Папа жив и здоров. С ним все в порядке. - сообщают родственники пропавшего.

Где все это время был мужчина, не сообщается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми закончились поиски 62-летней женщины, которая страдает потерей памяти. В Перми нашли 62-летнюю женщину, страдающую потерей памяти. Она ушла из дома из дома на улице Юрша 2 июля и с тех пор никто нее не видел. В поисковом отряде Ирины Бухановой сообщили о том, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU