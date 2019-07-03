2019-07-03T15:15:54+03:00
Происшествия

В Перми закончились поиски 62-летней женщины, которая страдает потерей памяти

Женщина ушла из дома 2 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: поисковый отряд Ирины БухановойФото: поисковый отряд Ирины Бухановой
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В Перми нашли 62-летнюю женщину, страдающую потерей памяти. Она ушла из дома из дома на улице Юрша 2 июля и с тех пор никто нее не видел. В поисковом отряде Ирины Бухановой сообщили о том, что женщина страдает потерей памяти и нуждается в медицинской помощи.

В среду, 3 июля, волонтеры сообщили о том, что женщину нашли.

- Галина К. найдена, жива. Всем большое спасибо за помощь!!! - написали волонтеры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми разыскивают мужчину, который ушел из дома три недели назад. В Перми пропал Алексей Зверев. Последний раз его видели 13 июня в Ленинском районе Перми, в районе улицы Борчанинова. С тех пор на связь мужчина не выходил и его местонахождение неизвестно. Родственники забили тревогу и написали заявление в полицию. Если вы видели Алексея Зверева или знаете, что-либо о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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