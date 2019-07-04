В Перми наркоторговцев осудили на 13 лет строгого режима
Сотрудники полиции задержали двух пермяков, которые распространяли наркотические и психотропные вещества через Интернет. В ходе следствия было установлено, что с июня по сентябрь 2018 наркоторговцы совершили более 60 преступлений.
- Злоумышленники распространяли марихуану, гашиш, а также синтетические и психотропные запрещенные вещества. В результате преступной деятельности им удалось легализовать более 970 тысяч рублей, полученных в результате сбыта наркотиков, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
Судприговорил виновных к 3 годам 7 месяцам и 10 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафами в размере 38 тысяч рублей и 150 тысяч рублей, соответственно.
Также со злоумышленников в полной мере взыскали деньги, которые они заработали продажей наркотиков.
Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Прикамья осудили за продажу наркотиков
ИСТОЧНИК KP.RU