Администрация Перми планирует протестировать казахстанские электробусы

СЕГОДНЯ 10:00 2019-07-04T10:00:05+03:00

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Как сообщает издание Business Class, администрация Перми планирует протестировать электробусы казахстанской компании "AllurGroup". Анатолий Путин начальник городского департамента дорог и транспорта сообщил изданию, что сейчас администрация Перми ищет оптимальную технологию электротранспорта.

- В прошлом году мы протестировали электробус, который заряжается длительное время – ночью, в парке. Другой подход – быстрая подзарядка на конечных станциях, она занимает около 15 минут. О тестировании такой техники мы ведем переговоры сейчас. Есть еще один вариант, при котором электробус представляет собой, грубо говоря, троллейбус с увеличенным автономным ходом. Он заряжается, когда идет под контактной сетью, – рассказал Анатолий Путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU