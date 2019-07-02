В Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта

СЕГОДНЯ 13:04 2019-07-02T13:04:13+03:00

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В Перми с 00:00 2 июля перекрыли движение по четной стороне Комсомольского проспекта. В связи с этим изменилось движение общественного транспорта.

Из-за сложившейся транспортной обстановки на улице Полины Осипенко с 3 июля будут частично скорректированы маршруты следования некоторых автобусов.

Автобус №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный», №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» и №60 «ДДК им. Кирова – ЦУМ – Комсомольская площадь» в направлении от Комсомольской площади поедут в объезд по улицам Белинского, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

Автобус №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора», №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром», №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении от Комсомольской площади будут следовать в объезд по улицам Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршрутам следования.

ИСТОЧНИК KP.RU