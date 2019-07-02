Жителя Прикамья осудили за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 12:45 2019-07-02T12:45:40+03:00

За решеткой он проведет 6 лет

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В Пермском крае осудили жителя Кизела за сбыт наркотиков. Мужчину задержали с поличным в подъезде одного из домов города, где он передавал сверток с запрещенным веществом. Результаты экспертизы показали, что это наркотическое средство синтетического происхождения – производное N-метилэфедрона, массой 0,212 граммов.

Наркотики злоумышленник закупал в Губахе и Александровске. Продавцы оставляли ему закладки, а позже он продавал вещество своим знакомым.

- Покупатели переводили деньги злоумышленнику заранее, при этом он включал в стоимость наркотического средства свои затраты на проезд в такси, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю

Суд приговорил виновного к шести годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны».

ИСТОЧНИК KP.RU